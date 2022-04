Actuellement en poste chez Moynat Paris, mais toujours à l'écoute de nouveaux challenges, je voue une passion pour l'Artisanat, mêlant noblesse, précision, expertise et rigueur.



Réalisant les illustrations de la Maison, je crée tout à la fois des réclames d'inspiration XIXe / XXe, des affiches ou des collections de motifs. De part mes différentes expériences professionnelles, j'exerce la pyrogravure, le tatouage sur cuir ou la gravure sur métal.



Aguerrie aux démonstrations en public, j'aime et je suis fière de montrer ce savoir-faire français, échanger avec les clients et les curieux et réaliser en direct des motifs complexes sur des matériaux d'excellence.



Mail : Claire.gouzic@gmail.com

Facebook / Instagram : claire mazoyer gouzic



Mes compétences :

Création

Signalétique

Illustration

Calligraphie

Art

Dessin

Enfance

Graphisme

Publicité

Pyrogravure sur cuir

Gravure sur métal

Tatouage sur cuir