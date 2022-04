Professionnelle depuis une dizaine d'années, mon univers rond et coloré m'a amené à collaborer sur de nombreux projets.



Créative et réactive, je suis à l'écoute de vos besoins alors n'hésitez pas à découvrir mon book et à me contacter !



www.isabellenicolle.com



isadessine@gmail.com



Mes compétences :

Création

Packaging

Édition

Presse

Graphisme

Illustration

Communication

Créativité

Réactivité

Disponibilité

Rapidité

Dynamisme