Lumi POULLAOUEC

Après plusieurs années passées en tant que Chef de Studio Graphique dans la presse jeunesse chez M6, j’exerce aujourd’hui dans une agence de communication et d'édition internationale.

Photographe, illustratrice et auteur, je réunis également mes passions pendant mon temps libre pour réaliser des projets dans mon domaine de prédilection : l’univers jeunesse.

En 2012, j'ai écrit et illustré mon premier ouvrage destiné aux enfants : "Le manuel du photographe en herbe", édité en 3 langues par Pearson.Array

Je tiens également un blog où je publie régulièrement des "Photogribouilles", mélange original de photographie, gribouillis et poésie...

À découvrir sur :Array



Mes compétences :

Javascript

Photoshop

Dreamweaver

HTML

Flash

Premiere

Actionscript

PHP

Indesing

Lightroom

Capture NX

Xpress

CSS

Illustrator

Directeur artistique

Graphiste Print

Packaging

Création

Illustration jeunesse

Design

Édition

Auteur

Graphiste

Communication

Illustration