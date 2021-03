Romuald MALBLANC

Et s'il était possible d'AMELIORER LES PERFORMANCES et le BIEN-ETRE au travail de vos équipes ?



Amélioration des PERFORMANCES COMMERCIALES, de la COMMUNICATION, de la CREATIVITE ...en même temps que l'amélioration du BIEN-ETRE, c'est ce que je me propose de démontrer au cours d'une prestation combinant "Divertissement et Objectifs à Atteindre".



Ces prestations peuvent être aisément insérer lors de séminaires, être adaptées aux différents thèmes abordés.



Après une longue expérience en management d’équipes pluridisciplinaires en environnements plus ou moins extrêmes et en conduite du changement, je me suis orienté vers le Développement Personnel et la PREPARATION MENTALE.



Formé en Marketing, en Coaching à l'Ecole Française de Coaching et en Hypnose Ericksonniene, la plupart de mes interventions sont orientées AMELIORATION des PERFORMANCES et PREPARATION MENTALE aussi bien dans le milieu sportif que dans les entreprises.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Management

Coaching de cadres

Gestion de crise

Marketing

Logistique

Programmation neuro-linguistique

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Conduite du changement

Coaching de dirigeants

Ingénierie de formation

Gestion du risque

Aéronautique

Vente

Hypnose