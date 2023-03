Frédéric PADILLA

Bonjour,



Suite à une longue expérience dans la gestion de l'image de grands comptes, j'ai après mes études d'économie, exercé l'enseignement des statistiques, et de la socio-économie des organisations à l'université de Montpellier 1.



J'ai par ailleurs développé des connaissances sur l'économie des réseaux, le e-learning (FOAD, formation ouverte et à distance), les UNR (Universités numériques en régions), dans le cadre de trois années de travaux de recherche de doctorat menés au LASER (TRIS : traitements & recherches de l'information statistique) de l'université de Montpellier 1 (Les UNR évaluations économiques et financières, suivis des projets nationaux / SDTICE(S)).

Maîtrise de l'analyse de marché en circuits macroéconomiques (SPSS, SPHINX, OSA, RATS, IRI xlerate, et autres).

Langues pratiquées : Anglais, Allemand, Espagnol, courants. Apprentissage du Chinois, et du Russe.



Pour mettre la stratégie au cœur de votre développement,

et à votre écoute,

frederic.padilla@gmail.com



Mes compétences :

Html 5

Eviews

Php 5

SPSS Satistics

SAS

SQL

Sphinx et base de données

XLstat

Scoring

Benchmarking

SWOT

DATAMINING & ANALYSE DE DONNEES

Oracle

Access

Mathcad

Mathlab

Intelligence économique

Python/PyQt4

Veille stratégique

Site internet

Photoshop CS4

Statistiques

Économie

Business Plan

Audit

Géopolitique

Business object

Business

Datawarehouse

B2B

E-learning

Formation individualisée