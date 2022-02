Olivier CHANON

Doté d'un double master, l'un en Géomarketing obtenu à l'IAE Gustave Eiffel (UPEC) et l'autre en Etudes et Décisions Marketing obtenu à NEOMA Business School, après un cursus initial de géographe en analyse spatiale à l'Université Panthéon-Sorbonne. Jai totalisé plusieurs années d'expérience dans les secteurs des études de marché, des RH et de l'immobilier avant de rejoindre La Place de l'Immobilier (HBS Research).