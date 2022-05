Thierry SEMBLAT

Expert en études et intelligence marketing (positionnement, pilotage de la marque, ..). Fondateur et animateur du site marketresearchnews.fr et consultant. Avec près de 20 ans d'expérience côté annonceurs, j'accompagne les entreprises dans la définition, la mise en oeuvre et l'exploitation des études, pour que celles-ci contribuent le plus fortement possible à la performance du marketing et de la marque

- priorisation (quand faire ou ne pas faire des études, lesquelles,…)

- audit (besoins / ressources)

- optimisation / définition des dispositifs

- coaching

- choix des sociétés et des solutions les plus adaptées au besoin

- exploitation des études





Mes compétences :

Stratégie de marque

Satisfaction client

Études marketing

Stratégie marketing

Communication

Branding