Bonjour à tous,



Titulaire du diplôme Bachelor Ingénieur commercial de l'école de management "INSIM " , disposant de deux années d'expérience auprès d'une clientèle de professionnels exigeants, j'ai développé des capacités relationnelles et techniques, qui me permettent d'apporter un véritable rôle d'analyse et de conseil.



Fort de cette expérience dans l'animation de réseau et la vente, j'aspire à relever un nouveau challenge afin de développer mon expertise commerciale et de participer activement à la réalisation de mes ambitions professionnelles.



Doté d’un excellent sens commercial, on m'attribue naturellement un tempérament de développeur de business et fait preuve de capacités d’investissement, d’adaptabilité et de ténacité. Mon sens de l’écoute et du service client, ainsi que mes qualités d’organisation et de rigueur me permettent de performer au delà des objectifs fixés.



Vous cherchez une personne qui donne un nouvel élan à votre entreprise ? Alors n'hésitez plus, contactez-moi !



Vous pouvez me joindre :



par mail : alilou27m@yahoo.fr

par téléphone : + (213) 07 70 84 14 49



Au plaisir de vous lire ou de vous entendre très prochainement



Spécialités

- Marketing

- Management

- Recrutement

- Négociation commerciale

- Prospection

- Ouverture de nouveaux comptes

- Détection des besoins

- Rencontre des candidats

- Gestion de la Relation Clientèle

- Merchandising

- Gestion du personnel