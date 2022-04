Beigbeder BRUNO

Après plus de 20 années chez SFR , je souhaite maintenant apporter mon expérience au travers de missions de management, d’organisation, de formation, de gestion de projets.



Manager d’équipes commerciales et d’équipes projets, spécialiste de l’optimisation des réseaux de distribution et des points de vente, rompu aux études et à la mise en place d’optimisation des organisations et formations associées…



Je cherche toujours, au travers de mes différentes fonctions, à créer, développer en permanence les domaines dont j’ai responsabilité. » Faire mieux « est l’un de mes principes.

Je l’ai notamment démontré à l’occasion de multiples réalisations allant de la création d’entreprise, à la prise en charge de projets majeurs et au développement d’expertise dans le domaine de réseaux de distribution.



Je m’appuie notamment sur mon profond sens de la communication et du relationnel, afin de fédérer les énergies, présenter, expliquer et promouvoir.



Ma volonté de vouloir sans cesse améliorer, me permet de développer compétence et adaptabilité.

J’ai une excellente connaissance du monde de l’entreprise et de ses codes, de la plus petite à la plus grande.





Mes compétences :

Vente

Management de projet

Merchandising

Management et organisation

Création d'entreprise

Management commercial

Déploiement de point de vente

Concept point de vente