Je m’appelle Bela Dargai. J’ai 38 ans et malheuresement divorcé. Il y a deux enfants, ma petite fille s’appelle Boglarka Kinga et mon petit garcon s’appelle Tamas Antal. Mes enfants sont ma vie. J’aime elles. Maintenant je travaille chèz le usine Robert Bosch Energy and Body Systems, dans laquelle nous préparons les essuie-glace de voiture. Je suis BPS cordinateur, qui préparer inspection de méthode de travail. J’aime le poste, mais je cherche peu argent.



Avant trois ans j'ai travaillé deux Cooperative dans lesquelles nous trairions des vaches. Dans ces places j’ai faire du alimentation, contre, et fertilitation.

Je connais les technices des traite de vache et je voudrais travaillé dedans. Je suis agronome de la production animale. En plus j'ai travaillé avec les bergers comme agent de matriculer jusqu'a 11 ans.





Malheuresement je me suis endetter, pour cela j'ai besoin une job en France.



Je voudrais travaillé et cherché argent de mes enfants.



Je m'interessé tous possibilité que vous me donnez.



Si vous voudriez, je vous envoyé mon autobiography.



J’ attends par curieux votre proposition, à quoi je repondrai tout de suite. Je voudrais travailler chèz vous très très très comblé !



Moi même est décidé, responsable, indépendant, précis, et digne de confiance.



J’ai travailler dans le jardinage (légume, fruit, fleur) et viticulteur. En plus dans l'agriculture aussi et BTP comme carreleur.



J’ai confiance dedans si vous trouverai bien, mon recherhé. Cette chose je serais pris Vous, et le Dieu se providence.



Á bientot!



Bela DARGAI

mardi le 14 Avril 2015.



Mes compétences :

Agronome

Jardinage

Carreleur