Belaid BELKACEMI

Slt; belkacemi belaid licence en gestion option Management à L'université de Bejaia et ingéniorat commercial à l'insim de bejaia

j'ai travailler comme agent commercial;agent administratif;prospecteur administratif,gestionnaire d'un schow et gestionnaire des stocks dans des entreprises;et actuellement je travail comme gestionnaire des stocks à ETS NAIT SLIMANE BEJAIA.

MERCI .



Mes compétences :

SAP Business One

Management commercial

Gestion

Administration d'entreprises

Gestion des stocks

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion des ressources humaines

Web design