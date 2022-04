Belaid Brakni.



Je suis né le 04/12/1944 au village des épines vinettes, où j'ai fais l'école des indigènes jusqu’au 1956, lorsque cet même école fut dévorer par la guerre d'Algérie.Je suis resté illettré jusqu'à l'indépendance nationale.En suite j'ai abandonnais le Bourg pour aller en France, où j'ai pu suivre des cours de soir pour obtenir mon brevet professionnelle en dessin industriel. Depuis mon parcours professionnel qui me fera découvrir l'Europe et, m'encouragea dans mon engagement politique. De la guerre d'Algérie aux échecs démocratiques, et la libération de toute un peuple, une victoire de l'humanité. Mais les pouvoirs particuliers,qui accomplissent des opérations diaboliques, des décisions prisent à haut lieu, que personne ne connait ce lieu... Les guerres secrètes des dominateurs, un effet découle un autre, parmi un seul fait l'un et le prétexte, l'autre c'est la réaction. Un secret polichinelle. Chaque événement leur favorables. Au printemps Berbère de 1980. au printemps noir 2001 toujours.L’œil voit l'autre ne veut pas.En 1977 élu maire pour un mandat de cinq ans, à la commune de Souama; En 2002 je reprends mon poste initial de chef de production. Depuis 2003 en retraite, et en 2007 j'ai publié mémoire d'un ancien maire. Je me consacre qu'à la lecture, et l'écriture. Puisque le Ciel appartient à Dieu, la terre est son bien humilité. Courage un autre monde meilleur est possible qu'avec les poètes, et les auteurs...? Chaque pays a sa fumée, chaque pays a ses propriétés...



Mes compétences :

Ecriture