Belfort BENJAMIN

Issu de l'ENGEES où j'ai suivi une formation d'ingénieur en hydraulique appliquée à l'environnement, j'ai poursuivi ma formation durant 3 ans dans le cadre d'une thèse de doctorat dans le domaine de la mécanique des fluides appliquée aux milieux poreux.

Je suis aujourd'hui enseignant chercheur à l'Université de Strasbourg.

J'enseigne notamment les techniques de maintenance et la sûreté de fonctionnement au sein du département GIM (Génie Industriel et Maintenance). Après avoir participé à son projet de création, j'ai pris la responsabilité pédagogique de la licence professionnelle TAM (Techniques Avancées de Maintenance) depuis son ouverture en 2010.

Je réalise mes recherches au LHyGeS (Laboratoire d'Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg) dans le domaine de la modélisation numérique des transferts en milieux poreux et de l’expérimentation de terrain.





Mes compétences :

Encadrement apprentis / stagiaires

Formation

Techniques de maintenance

Analyse vibratoire

Modélisation numérique