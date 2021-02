Belhadj MUSTAPHA

1996 diplôme d' Ingénieur Agronome INA dAlger



1999 - 2003 chef de projet : recherche et développement de la production des huiles essentielles CRD SAIDAL(Alger)



2006-2007 : Licence professionnelle technico commercial UCO Guingamp durant la formation stage de 6 mois dans le Chambre d'agriculture 22 ( cotes d'Armor) gestion d'un projet de découverte de la filière avicole pour un collège en ZEP et préparation de première journée scolaire des Terralies.



2009 : formation Conseiller d'élevage Avicole à Avipole Formation Ploufragan, stage auditeur élevages volailles de chair dans le Region Centre , Groupe DOUX



2010-2011 : Auditeur élevages pondeuses, France, MATINES SA



2012: Technico commercial ( technicien) des productions avicoles Coopérative Agricole QUALISOL dans le sud ouest (CASTELSARRASIN)



Mes compétences :

Technico commercial

Nutrition animale

Elevage

Developpement de nouveaux projets

Elevage volailles

Formation aux bonnes pratiques d'élevage et biosec