Yannick LAUBEL

Chef de secteur sur la région Ouest en GMS et résidant sur Rennes, j'exerce depuis 13 ans chez Quartier Francais Spiritueux. (Groupe Familiale).

Pionniers de l'univers des sans alcools, nous avons hissé le GROUPE comme leader incontesté avec plus de 72% de PDM en GMS grace a nos marques: BLANCART,PALERMO,MISTER COCKTAIL,D'ARTIGNY.....

A partir de 2008, notre portefeuille s'est développé avec l'arrivee de spiritueux, avec notamment : le Whisky HUNTING LODGE, les rhums LA MAUNY et surtout CHARRETTE, n° 1 en FRANCE (métropole+ DOM TOM) dont nous avons doublé les volumes métropole en 3 ans seulement.

Négociateur et manager confirmé, je suis à l'écoute d'un nouveau challenge dans l'univer de la GMS et de la GSB.

Si vous voulez me contacter directement voici mes coordonnées téléphoniques:

07 89 05 90 41



Cordialement



Mes compétences :

Strategie