Christophe BAUER

MANAGEMENT CENTRE DE PROFIT - TECHNIQUES ALTERNATIVES EN NUTRITION ANIMALE & PRODUCTIONS VEGETALES



Direction d’un centre de profit.

Elaboration des plans stratégiques à 2 et 5 ans.

Management d’équipes : recrutement, formation, animation, définition des objectifs.

Elaboration politique commerciale et marketing : élaboration des outils de communications et de ventes, plans investissements, tarifs, innovations…..

Définition et création de gammes, formulation.

Prospection Europe

Définition et création de gammes, formulation et optimisation des aliments ruminants et produits alternatifs en productions végétales.

Etude des impacts de l’utilisation d’additifs, d’huiles essentielles, d’extraits de plantes.

Essais en stations.

Relation avec les principaux fournisseurs d’additifs.

Très bonne connaissance du fonctionnement digestif du Ruminant.

Conception et optimisation des argumentaires techniques pour les supports de vente.



Mes compétences :

Vente

Nutrition animale

Agronomie

Communication

Marketing

Agriculture

Gestion de projet

Environnement

Animation commerciale

Management