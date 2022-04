Laurence DUARTE

13 ans de missions en stratégie, business développement, marketing, en France et à l’international (Europe, Etats Unis, Chine), bilingue anglais français. 200 missions réussies dans des secteurs variés : luxe, art, industrie, tourisme, nouvelles technologies, collectivités territoriales. Direction d’un centre de profit (5 M€ de CA) et développement des ventes BtoB (+17% du CA et + 20% de la marge en 2 ans). Direction de la communication d’un groupe industriel (90 M€ de CA, 1000 pers.). Mobilité internationale



Experienced leader, +20 years of repeated success leveraging interchangeable mix of competencies in prospective, new concepts, strategy and communication domains with international experience (Europe, Asia, US). Multicultural, multilingual professional, creative in nature, insights oriented, and solutions driven with proven record of success creating and managing large complex operations, as well as providing leadership in many different countries and contexts. Charismatic relationship builder, promoting a warmly efficient working environment, focused on expanding sustainable business and building motivated teams.



Specialties: Business Strategy & Development, Prospective & New concepts, Corporate Branding & Positioning, Multicultural Marketing & Digital Campaigns, Market & Customer Intelligence, General Management, Project Management, business consulting, new business development.



For more information, visit my website:Array



Mes compétences :

benchmarking

Business development

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Marketing stratégique