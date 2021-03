Bélinda BLANPAIN

Ingénieure en pédagogie multimédia, je suis passionnée par ma discipline de prédilection à laquelle je consacre ma vie.



La diversité de mon cursus universitaire m'a apporté à la fois les notions théoriques, techniques et pratiques balayant les sciences de l'éducation et l'ingénierie pédagogique multimédia.



Mon expérience en tant que conceptrice pédagogique/chef de projet m'a confortée dans cette ambition qui m'anime, celle d'exercer dans le merveilleux domaine de la transmission des savoirs.



Mes compétences :

Conception pédagogique

Ergonomie Web

Ingénierie pédagogique

ScenariChain

Programmation web (html5/css3)

Adobe Premiere Pro

Serious Gaming

Scénarisation pédagogique

Sciences de l'éducation

Gestion de projet