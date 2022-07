Isabel MORILLA LANZ

Passionnée par les technologies et tout ce qui touche à l'éducation, j'aime suivre en permanence les nouvelles évolutions.



Mes valeurs: La démocratisation de la culture, l'échange, la curiosité, la créativité, l'exigence et l'interactivité.

Mon credo: Faire de ma passion une réussite pour améliorer mes projets.

Mon petit plaisir: Sourire, la musique, la photographie, le hand made, le dessin et la nature. En résumé,j'aime tout ce que c'est artistique et émouvant.



Mes compétences :

Customer Relationship Management

Adobe Photoshop

Siebel

SPSS

JavaScript

HTML

Clarify

Cascading Style Sheets

Adobe Premier

Adobe Illustrator

Dessin

Adobe Edge Animate

Final Cut Pro

Photographie

Learning Management Systems

Bureautique [ Word, Power point, Excel ]

Pédagogie

Création de contenu E-learning

Design

MIT AppInventor

Blended learning

Ingénierie pédagogique

Réalisation théâtral

Relations internationales

Réalisation audiovisuelle

Bibliothéconomie

Gestion d'archives

Adobe After Effects

ELearning

MOOC

LMS