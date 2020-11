Belkacem BENYACOUB

Je travaille dans un milieu industriel aéronautique à envergure internationale à la suite de mon diplôme d’Ingénieur en mécanique des élastomères obtenu en 2010 au sein de l'institut français de formation en caoutchouc (IFOCA).

Au cours de ces 6 années passées chez le leader mondial des équipements et systèmes aéronautiques (AERAZUR AEROSAFTY SYSTEME), j’ai évolué sur différents postes. j’ai développé mes compétences dans les domaines de management de production, de l’informatique industrielle (ERP, GPAO…), de l’analyse et de la synthèse de données (Analyse statistique, plans d’expériences, …) .

J’ai évolué au poste d'ingénieur projet méthodes dans lequel j’ai travaillé sur des problématiques de production et qualité (gestion des flux, optimisation des en-cours, fiabilisation des équipements, réduction du non qualité…), de management ou encore d’organisation de poste de travail afin d’éviter les gaspillages.

Aujourd’hui ma motivation et ma détermination m’amène à être en recherche de nouvelles opportunités dans les différents domaines de l’industrie, tel que le management de projets transverses.



Mes compétences :

Calcul numérique

Caoutchouc

Génie mécanique

Maintenance

Maintenance industrielle

Mécanique

Modélisation

Simulation

Systèmes mécaniques

Qualification processus de fabrication

Gestion de la production

Sécurité environnement

EVRP (évaluation des risques au poste de travail)

5S, KANBAN, TPM, SMED, VSM