Bella BELLA HALIM (HALIM)

J'occupe actuellement le poste de conseiller commercial au sein de la société GROUPAMA.

Ma mission consiste à prospecter sur le secteur de la métropole Lilloise, à vendre des produits d'Assurances et Bancaires adaptés aux besoins des clients et prospects, et à fidéliser mes clients en leur apportant satisfaction et suivi.

Concrètement, mon rôle se résume à la gestion et au développement de mon portefeuille de clients.



Mes compétences :

Commerciale

Relationnel clients

Management de projet

Commercial