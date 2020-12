Bella TAVASSI

Experte en solutions numériques pour les TPE et Conseil en numérique auprès des collectivités, je me suis donné pour mission de réconcilier l'humain et le digital!

Mes formations, mes ateliers et mes coachings sont désormais 100% virtuels.



Je continue par ailleurs le développement de Coach Ta Boite - Méthode, outils et Moyens pour saisir l'opportunité du numérique- et je continue les partenariats avec les centres de formations, cabinets conseils et pépinières qui vont dans le sens d'un développement cohérent du dispositif d'accompagnement Coach Ta Boite!



Mes prestations vedettes pour 2021

1. Sauve Ta Boite ! Package de solutions pour la transformation numérique des entrepreneurs

2. Devenir Community Manager

3. Bâtir une campagne de crowdfunding gagnante

4.Numérique: Mon asso. à l'assaut



Et bien sûr, l'indétrônable Coach Ta Boite!