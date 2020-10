Christine RIGAUD

Ma devise : dès qu'il y a une volonté, il y a un chemin ...



M'appuyant sur une riche expérience du milieu industriel toulousain et de l'accompagnement d'adultes en reconversion professionnelle en tant que formatrice en commerce international et en anglais, j'ai décidé de m'investir, dès janvier 2017, dans l'accompagnement vers l'emploi et le conseil emploi/formation. J'ai obtenu en 2017 mon diplôme de Conseillère en Insertion Professionnelle et intégré le Pôle Accompagnement de l'AFPA Occitanie.



Le fait de maîtriser 3 langues étrangères (l'anglais, l'allemand et l'espagnol) me permets également d'accompagner des personnes en provenance d'autres pays et de les aider à intégrer notre société.



Aujourd'hui, j'interviens aussi bien dans l'accompagnement de jeunes en Missions Locales que d'adultes à la recherche de leur voie, d'une formation ou d'un emploi, que ce soit le premier ou dans le cadre d'une reconversion.