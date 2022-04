Isabelle MEY

Après une carrière dans l'assistanat administratif et commercial, puis dans la coordination et le management d'un service administratif, j'ai souhaité étendre mes compétences au domaine de l'insertion professionnelle. J'ai souhaité mettre mes valeurs humanistes au cœur de mon métier.



J'ai effectué une formation au sein du Cabinet PROGRESS, afin de me qualifier et de pouvoir exercer le métier de CIP (conseillère en insertion professionnelle)



Après une première expérience de 8 mois comme conseillère emploi chez CÉPIÈRE FORMATION, puis d'une année complète comme Chargée d'Insertion Professionnelle auprès des étudiants de SCIENCES PO Toulouse, j'occupe actuellement le poste de Coordinatrice et de formatrice au sein du cabinet PROGRESS à Toulouse.



Je suis bénévole au sein de l'association SOLIDÉES, qui a pour vocation de créer du lien entre des porteurs de projets, afin de favoriser l'entraide créative.

Je suis également marraine d'une jeune volontaire en service civique chez Unis Cité, que j' accompagne dans la construction de son projet social et solidaire.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Insertion socioprofessionnelle

Animation de formations

Ecoute

Coordination de projets

Relation entreprises

Accompagnement individuel