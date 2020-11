Bellini THOMAS

Thomas BELLINI,



Après quatre années de développement de l’activité de transports en commun pour VINCI ENERGIES, il a été contacté par le groupe COFELY INEO afin de rejoindre INEO SYSTRANS qui est une des entreprises leader du SAE (Système d’Aide à l’Exploitation)sur le marché mondial



Sensibilisé aux enjeux des transports en commun, mais aussi aux attentes des exploitants en termes d’efficacité et de rendement, Thomas BELLINI apporte à COFELY INEO son retour d’expérience dans ce domaine.



Aujourd’hui responsable du service radiocommunication pour l’entité de support d’INEO SYSTRANS, son rôle est d’optimiser les réseaux de télécommunication en production et proposer les meilleures offres pour couvrir les extensions de lignes de transport pour les client France et Europe. Il doit également gérer les obsolescences et adapter les nouvelles technologies aux anciennes installations.



Basé à Acheres (78), Thomas BELLINI est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Application, ainsi que l’Ecole Technique Supérieure d’Ingénierie des Télécommunication de l’Université Polytechnique de Valencia (Espagne)



Mes compétences :

PMR

Management

Télécommnuications

Radiofréquences

TETRAPOL FDMA FDD PMR EADS