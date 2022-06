Ben Nasr NABIL

Grand passionné d'aéronautique, de mécanique, d'informatique et de nouvelles technologies, mon choix c'est porté depuis mon entrée dans le cursus éducatif supérieur sur la mécanique appliquée et plus précieusement sur la mécanique des fluides.



Cette passion m'a permis de pouvoir obtenir le titre de Docteur en Mécanique des Fluides et Acoustique de l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et ainsi de pouvoir travailler pour le plus grand acteur français de la R&T dans le secteur de l'aéronautique, spatiale et de défense.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Propulsion

Turbomachines

Simulation numérique

Aéronautique

Mécanique

Gestion de projet

MATLAB

Acoustique

Management

Aérodynamique