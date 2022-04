Ben RICHESSE ET INTERIEUR

Bonjour,



J'ai créé mon entreprise "DU CORPS AU DÉCOR" afin de vous aider à mieux vivre votre vie.



Pourquoi "DU CORPS AU DÉCOR"?

En tant que PEINTRE DECORATEUR > je m'occupe de transformer ou rénover votre habitation

En tant que COACH > je vous enseigne comment transformer votre quotidien et réaliser vos rêves les plus fous

Je ne pense pas qu'il soit agréable de se reposer dans un environnement qui ne vous correspond pas, tout comme > vous ne serez pas suffisamment reposé pour effectuer un bon travail, si votre logement ne répond pas à vos attentes.

D'où > DU CORPS AU DÉCOR .



PEINTRE DECORATEUR et COACH EN DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, (avec spécialisation dans les enduits naturels décoratifs) > je m'occupe de tout vos travaux de rénovation et finition intérieur (Peinture intérieur,tapissage ,enduit à la chaux, béton ciré, finition peinture,etc....) ET COACH PRIVE, ( je vous enseigne le développement personnel )



Je transforme votre logement en un merveilleux petit paradis, où vous pourrez vos reposer après votre journée de travail.





J'ai vécu des hauts et de bas,comme une belle majorité d'entre nous, de ce fait, je vous enseigne comment atteindre vos buts et/ou surmonter un mauvais passage

> en groupe,

> par skype,

> par écrit

> et prochainement, en séminaire ( je vous tiendrai au courant au moment opportun)



Je ne suis pas là pour émettre un jugement ou quoi que ce soit, LOIN DE LA, en revanche, suite de mon vécu, je vous enseigne une vie meilleure et le succès.



Il n'est pas toujours facile de "livrer" à un inconnu,d'où cette opportunité de me parler depuis chez vous ou l'endroit de votre choix!



Demain est un autre jour , je souhaite apporter mon aide aux personnes n'étant pas satisfaite de leur "enveloppe esthétique" en les aidant à remodeler leur corps et de cette façon les aider à s'épanouir...



JE PROPOSE DE VOUS AIDER AUTANT DANS VOTRE HABITACLE (logement) , que dans VOTRE ENVELOPPE CHARNEL (votre corps/ cerveau ) !!



Après plus de 30 ans dans le bâtiment ,j'ai fais le choix de me perfectionner davantage dans ce qui me passionne.,il ne tient qu'à vous d'en profiter...



Etant dans le secteur du bâtiment depuis fin es années 80', J'aime les belles finitions ,je fais le nécessaire pour rester au gout du jour, si tout comme moi, vous êtes interpellé par les produit de finitions naturelles, ou dans le besoin d'une personne qualifiée pour améliorer votre "petit nid douillet" > > n'hésitez pas à me contacter



J'aime tout autant tout ce qui se rapporte au développement personnel,la confiance en soi, comment obtenir ce que l'on désire réellement acquérir,le pouvoir de la pensée,etc...



N'hésitez pas de me contacter sur mon GSM ou par mail, pour évoluer ensemble!!



VOUS ETES NE(E) POUR VIVRE DANS L'ABONDANCE, ALORS > POURQUOI NE PAS EN PROFITER?!



Nous sommes nés pour VIVRE, et non "survivre"!!



Au plaisir de vous rencontrer prochainement....



Ben.



0486031708



hors BELGIQUE > +32486031708



Mes compétences :

diplome de gestion de base