Jeune diplômée, enthousiaste et dynamique cherchant à intégrer le domaine professionnel afin de mettre en exergue mon sens de la créativité et mon engouement au métier d’architecte d’intérieur. La ponctualité et la disponibilité sont les premiers mots d’ordre pour être à la hauteur de mes responsabilités.

Ci-joint le lien vers mon portfolio http://mounabentanfous.portfoliobox.io/



Mes compétences :

Autocad 2d et 3d

Photoshop

Illustrator

Google Sketchup

Revit

Microsoft Office