Mannani MOUNA

Aujourd'hui, femme de terrain, je développe deux marques uniques en leur genre, FRESCHI D'ITALIA et GRANDI VIGNE à destination de la GMS.

Ces deux gammes ont pour vocation proposer aux consommateurs de grande distribution, des produits d’exceptions, labellisés et sélectionnés exclusivement chez les meilleurs artisans et producteurs italiens.

Nos Antipastis, pâtes, charcuteries, fromages, desserts et vins, peuvent composer un véritable "concept store" dans votre supermarché;



Mes compétences :

Grande distribution

Vente