Thomas SIAUDEAU

Bonjour cher visiteur,



Je suis à la recherche de mon premier poste à temps plein.

J'ai grandi au sein d'un environnent de vente donc c'est pour cela que je me suis dirigé vers cette voie. Ma première expérience chez Toyota à permis d’affuter ce désir et de la confirmer. Par la suite, j’ai choisi de continuer mes études en achat, simplement pour avoir les deux points de vues, l’achat et la vente. J'ai toujours considéré l'aspect international du commerce comme étant primordial donc c’est pourquoi j’ai traversé la Tamise afin d’une part d’avoir un anglais professionnel et d’enrichir ma culture professionnel.



Dear Viadeo visitor,

I am looking for my first full time job.

I grew up in a sales environment and later confirmed by my first discovery days in Toyota, sales raised my interest and became a natural choice for me. Then specializing my studies in procurement, I developed a powerful combination of skills : sales and procurement which enable me to be a keen negotiator. I am an early adopter of new technologies. I have always been curious about international business hence my crossing over the river Thames which will improve my business skills in English and also my knowledge of the business culture.



Mes compétences :

Microsoft Office

Wordpress

Prospection

Suivi clientèle

Créativité

Acheteur

Approvisionnement et gestion des stocks produits

Manutention

Logistique

B2i (capacité informatique)

Techniques de vente

Négociation

Prospection téléphonique

Veille concurrentielle

Gestion de projet

Vente

Autonomie

Adaptabilité

Travail en équipe

Commerce B2B

Commerce B2C

Rédaction web

Final Cut Pro