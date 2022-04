Ben TOLEDANO

Bonjour,

Ingenieur de Formation, j'ai toujours eu un desir d'entreprendre.

En effet, l'envie, le challenge de concretiser une idee que l'on a en tête est pour moi quelque chose de vital.

C'est pourquoi je me suis décidé a créer ma propre société.



Le Bar à Brushing arrive enfin sur Paris !

Situé au Cœur de Paris dans le 9ème arrondissement, ce nouveau salon concept bar va changer la vie de nos parisiens et parisiennes branchés et stressés !

Il accueille également contre toute attente les hommes soucieux de leur esthétique !

Grâce à sa carte d’abonnement, nommée la carte Addict à 9.90€, les clients bénéficieront de tarifs très avantageux, jusqu’à 65% de réduction sur l’ensemble des prestations.



Le Concept :



Salon design et tendance qui propose un Bar à brushings/coupes et soins esthétiques à prix ultra compétitifs et de qualité.

Une équipe constituée de professionnels Céline, Elodie, Eva et Raphaêl vous accueille dans les meilleures conditions pour satisfaire toutes vos exigences.



Pourquoi Bar ?



Toutes les prestations sont rapides et à la carte.



Pourquoi la Carte « Addict » ?



Pour créer un vrai phénomène d’addiction dû à un grand nombre de prestations à petits prix.

Une carte d’abonnement à 9,90€/mois qui permet de bénéficier d’un brushing express à partir de 9,90€ sur cheveux courts, 11,90€ sur cheveux mi-longs et 13,90€ sur cheveux longs, et pour tous ceux ou celles qui ne désirent pas s’abonner, ces mêmes prestations défieront toute concurrence !

Une épilation à 5.90€ dans un cadre branché, en avez-vous déjà entendu parler ? C‘est possible chez HypeandHairy avec abonnement!



HypeandHairy ? Vous allez devenir Addict à votre coiffeur !



HypeandHairy

3, Rue Taitbout

75009 Paris

Du lundi au vendredi de 11H à 21H / Le samedi de 10H à 20H

09.51.84.28.08

www.hypeandhairy.com



