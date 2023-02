Virazels LAURENT

COMPETENCES

- MOA SI généraliste, MOA transverse SI-métiers, Responsable de Portefeuilles dApplications, MOE SI, de bout en bout; pratique de lagilité et méthodes qualité en développements SI.

- Management et direction de projets.

- MOE plateformes de services techniques (PFS) TV Live de la Tête De Réseau.

- Marketing produit équipement Livebox et réseau domestique.

- Domaines SI et métiers connus: commande/livraison, décisionnel (pour de nombreux métiers), finance trésorerie et cash management, réseaux mobile et fixe, TV Live.

- Dynamisme, qualités humaines, fidèle à ses engagements, orienté résultat, pédagogie.



Dec 2020 ce jour: ORANGE - Responsable solutions controlling / MOA métier SI Finance



- Création de lapplication PARCS (parcs commerciaux et déploiements réseaux, périmètre Orange France (OF) et filiales)

- 11 versions de PARCS mises en production, en mode agile encadrement direct des développeurs.

- 10 interfaces entrantes réalisées sur PARCS.

- Création, administration et animation récurrentes du périmètre de PARCS.

- Gestion des ateliers utilisateurs; suivis des plans dactions. Rédaction du manuel utilisateurs.

- Responsable des relations amonts avec les partenaires fournisseurs de données.



Sept 2017 Nov 2020: ORANGE - MOE PFS TV LIVE / DTRS:

Responsable MOE des activités récurrentes sur les PFS TV Live de la tête de réseau (TDR) dOF; budget 2018 de 1,2 M€ de CAPEX drainant 14,7 M€ dOPEX.

Gouvernance gestion technique et pilotage SI:

- Pour suivi en SDB, création dun process de calcul/contrôle du budget ; création/suivi dindicateurs sur les diverses opérations techniques en TDR.

- Gestionnaire TDR expérimentale

- Optimisations des process et SI de demandes/réalisations dopérations sur les chaînes TV.

- Industrialisations de tests (non-droits et mises en clair promotionnelles)

- Résultats: réduction du nombre de plans de services; gains budgétaires, maîtrise des dépenses.

- MOA métier sur lapplication Live Content Manager (LCM)

Mai 2013 Sept 2017: Orange Groupe, MOA SI / Direction Financement Trésorerie (DFT):

Pilotage de la création, en mode agile, dune application (STG) de supervision de toutes les opérations financières du groupe:

- Étude du besoin, rédaction du cahier des charges. Pilotage de la roadmap.

- Design des écrans de lapplication.

- Recettes des 2 «applications cœur» et pilotage de lintégration de STG dans le SI.

- Encadrement des développeurs (7 en simultané), dun architecte et dun chef de projet MOE.

- Résultats: déploiement de 10 versions de STG.

Périmètre fonctionnel: sur 9 écrans, génération dalertes, relatives à tous les imports/exports SI et bancaires réalisés au travers du progiciel de cashpooling.



Janv 2011 Mai 2013: ORANGE - Chef de Produit LiveBox (LB) device / Marketing GP:

Responsable de la roadmap de léquipement: besoins clients et besoins OF :

- Pilotage des contributeurs internes et des sous-traitants.

- Déploiement en 2012 dun nouveau firmware sur le parc.

- Définition des besoins sur 2 nouveaux produits.

Responsable du Marketing opérationnel, sur un parc de 8,4 M de LB:

- Choix et conduite des stratégies dapprovisionnements et distribution en vente et SAV.

- Résolution dune crise budgétaire (dérives de placements de la LB ZTE)

Fourniture hebdomadaire des prévisions de placements.



ORANGE - Nov 2009 Janv 2011: MOA SI transverse - OF / DSI / Développement Rapide:



- MOA SI déléguée à la DFT: responsable dun comité de pilotage voué à limiter les risques liés à SEPA sur lapplication CaP de cashpooling du groupe:

Impacts techniques sur CaP. Audit de sécurité.

Pilotage du transfert vers la DSI de lactivité de MOE.

Redéfinition des activités de lexploitant.

Refonte des flux entre les SI relation client, paiement, DFT et banques.

- Création (3 mois) dune application de mise en recouvrement des clients OPEN.

- Création (6 mois) dune application SI de mise en cohérence, entre les SI SAV et réseau, des états techniques des DSLAM.

- MOA SI sur dautres projets: SI Réseau, RH, SAV mobile, relation client,



ORANGE - MOA transverse Commande Livraison des Offres / Vente et Marketing France:

MOA transverse SI/métiers de 2 types de paliers SI:

Oct 2008 Nov 2009: refonte de la commande/livraison de La Fibre et de loffre ADSL (budget 1,8 M€) :

- Validation des propositions de solutions 8 applications.

- Animation des métiers, MOAs/MOEs SI, experts process. Garant de la cohésion fonctionnelle.

- Pilotage des rédactions des modes opératoires métiers, phase pilote et généralisation.

Juin 2006 Août 2008: paliers business des offres multiservices, marchés GP et PRO (budget 1,6 M€):

- Pilotage des projets (25 applications): catalogues SI, modes opératoires métiers.

- 1ères mises en œuvre transverses de la méthode TTM entre Marketing et SI.

- Recette SI effectuée pour chaque période commerciale.

Résultats : 5 paliers déployés 30 offres.

Fév Déc 2006: MOA SI dune nouvelle application de prise de commande des offres GP multiplay. Budget 3,1 M€, déploiement de 2 versions.



ORANGE - Responsable successivement de 2 domaines SI / DSI / Réseaux Mobile et Fixe:

Juil 2003 janv 2006: A la tête d'une équipe de 6 personnes (budget de 5.9 M€):

- Responsable MOA du gisement de données des comptes-rendus dappels :

Qualification des expressions de besoins métiers.

Pilotage des spécifications fonctionnelles et protocoles de recettes.

Résultats : 5 déploiements en mode agile en 2004.

- Sur le DATAMART décisionnel danalyse du trafic:

MOE et pilotage au forfait de lintégrateur externe.

Pilote du chantier damélioration de lexploitabilité.

Juil 2000 Juil 2003: responsable du pôle «outils dingénierie radio» (5 personnes) :

- MOA SI et MOE, sur lapplication de calculs de prédiction de propagation radio.

- Réponse à lappel doffre de lEtat pour lattribution des licences 3G => résultat : licence attribuée.

- Animation d'un groupe de travail international sur la création du module de design radio 3G.

- Pilotage des spécifications dune nouvelle application.

- Pilotage des refontes du parc machines et normalisations des 35 serveurs.



AXIEM-GENTECH (ALTRAN), pour France Telecom Mobile et ses filiales étrangères:

Juil 1998 Juil 2000: sur une application de workflow de déclaration/résolution des incidents réseau: concepteur/développeur, intégrateur chez les opérateurs du groupe. Pilotage du sous-traitant. Formateur des utilisateurs et administrateurs.



FORMATION:

2021 : Construire et négocier un budget, référentiel financier du groupe et gestion du cash (7 jours)

2017/2018 : Techniques réseaux et services TV, écosystèmes plateformes et SI associés (12 jours)

2009/2012 : Fondamentaux du Marketing (ISM 9 jours). Saffirmer par la voix. Techniques théâtrales.

1997 : Ingénieur ESME-SUDRIA: télécoms, traitement du signal et microsystèmes.



ANGLAIS: Pratique professionnelle.



CENTRES DINTÉRÊT: Tennis de table, snowboard, musiques progressives