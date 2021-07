Bénédicte CHAGNON

Forte de 15 ans d'expérience professionnelle.

J'ai des solides aptitudes dans la coordination et l'organisation.

Je suis organisée, rigoureuse, fiable et proactive.



Mes compétences :

Gestion de projets

Négociation commerciale

Elaborer, définir et suivre des budgets

Innovation / création

Relation client et fournisseur

Maitrise de l'outil informatique

Administratif / Secrétariat

Commercial : vente, explication, conseil

Organisation d'évènements : séminaires, congrès, soirées, journées de formation, incentive, team building ...