Bénédicte GALLET

Secteur : Conseil - Services informatiques- Recrutement

Spécialiste en assistance au recrutement, ou en tant que ESN en consulting, mise en œuvre de projets, développement, exploitation sur AS/400, UNIX, WINDOWS, Linux , NTIC..., nous intervenons auprès de grands comptes et PME tous secteurs d'activité, éditeurs de logiciels, ESN pour la réalisation de leurs projets ou la constitution de leurs équipes.



Nous sommes une structure à taille humaine, 20 ans d'existence, nous faisons un suivi important sur nos missions et recrutements dans le cadre de coaching individuel ou d'équipe.



Nous sommes très attentifs à l'évolution de nos équipes et la qualité de services apportée à nos clients.

Votre évolution, c'est aussi la nôtre.



N'hésitez pas à nous contacter au 01.48.75.38.07

ou par mail: bgallet@fish-eye-technologies.com

Nous intervenons essentiellement :

- missions d'assistance au Recrutement sur toutes plateformes , activités, métiers



ou dans le cadre de notre activité ESN :



- Sur l'AS400 (Analystes Programmeurs, Ingénieurs de développement, chefs de projets sur AS400 , technicien d'exploitation, responsable d'exploitation, Ingénieurs systèmes.),



- Sur UNIX, LINUX en développement JAVA ORACLE.



- Sur les infrastructures WINDOWS, CITRIX, Réseaux, Sécurité...



- En conseil en architecture applicative.



- Sur la constitution d'équipes support utilisateurs, support clients.



Localisation : FONTENAY-SOUS-BOIS - France

www.fish-eye-technologies.com





Auparavant, expérience de 8 ans chez IBM France de 1986 à 1994 en tant qu'ingénieur commercial sur l'AS400 en lien avec des partenaires IBM , puis à la formation IBM pour mettre en place des programmes de formation pour les équipes commerciales, développer le coaching individuel et collectif.



