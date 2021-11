Bénédicte JOSEPH

J'ai acquis une solide expérience dans le secteur du commerce et la grande distribution.

- L'implantation de produit et le merchandising furent les principales fonctions.

- Mon rôle au quotidien était d'amener du conseil auprès des clients et surtout conclure par la vente du produit.

- Par la suite, j'ai eu l'opportunité de créer ma propre entreprise et ainsi j'ai développé et approfondi mon rôle de manager et gestionnaire d'entreprise.

- Gérer et coordonner une équipe sont des points importants dans mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Dynamique et motivée

Sens du contact clientèle

Gout du travail en équipe

Autonomie et sens des responsabilités

Merchandising

C Programming Language