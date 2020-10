Benedicte SANFRATELLO (FISCH)

Manager, piloter et accompagner les projets de l'entreprise. repenser l'efficacité opérationnelle telle est ma vision de mon metier.



Mes compétences :

Comptabilité French et IFRS, contrôle de gestion, fiscalité, crédit clients, achat, consolidation et approvisionnement

Audit et contrôle interne, correspondant risque et fraude

M&A

Optimisation des processus et des organisations financières avec une vision 360°

Direction de projet dont mise en place ou évolution ERP - accompagnement aux changements

Management hiérarchique (plus de 100 collaborateurs multidisciplinaires)

Culture performance et résultats orientée client

Ressources humaines et juridique