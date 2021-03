1e année de cycle ingénieur art et métier généraliste à lECAM Lyon.

A la recherche dun stage dapplication de 13 semaines (07/06-10/09) dans les secteurs du numérique et de la gestion daffaires (achat/vente)

Intéressé par lentreprenariat, le numérique, l'achat et la vente, l'avant vente, la gestion d'affaires, la gestion de projets, l'étude des besoins.