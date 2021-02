Benjamin BICHET

Après plusieurs années de prestations dans le domaine de la production chez divers clients de la métropole Lilloise, je mets à disposition mes compétences sur la région Nantaise.



Ayant travaillé pour des entreprises de secteurs d’activités variés (distribution, vente à distance, industrie agroalimentaire, services), j’ai pu me constituer une solide expérience à travers les différents environnements informatiques et domaines technologiques rencontrés.

Ma dernière mission m’a d’ailleurs permis de travailler dans un contexte international avec les équipes locales polonaises.



D'un profil ingénieur système, je travaille sur les technologies Microsoft, Linux, VMWare et m’oriente naturellement dans le domaine de l’infrastructure.



Ma curiosité et mon sens du service me permettent de comprendre les enjeux d’un projet, analyser efficacement les besoins du client et apporter des solutions pertinentes pour répondre au mieux à la demande.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Windows PowerShell

Active Directory

VBScript

Microsoft Exchange

Microsoft Windows Server

Landesk

Linux

VMware ESX

Service client