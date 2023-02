Benjamin DIERS

De formation commercial je dispose d'expériences professionelles liées à la création d'entreprise en France et à Madagascar, à la gestion d'un point de vente, aux passage des commandes et à la gestion d'une équipe.



En raison de nombreux voyages à Madagascar, à des missions réalisées à TAMATAVE puis à TULEAR et à un mariage en 2002 à FORT DAUPHIN j'ai pu acquérir une bonne connaissance de Madagascar et de son marché.



Très motivé par un nouveau défis en liaison avec les origines de ma famille je souhaite mettre la polyvalence, la réactivité et le dynamisme à vôtre disposition.



Mes compétences :

Vente

Distribution

Dynamique

Commercial

Créativité

Communication

Audit

Sales Assistance

Customer Relationship Management

Microsoft Excel

Microsoft Word