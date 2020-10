Benjamin GUERGNON

Manager chez SpinPart (ex Trexia Consulting - cabinet de conseil en management et organisation).



Dernières missions 2018/2019 :

- Direction de la mission SpinPart d’appui et d’expertise pour les projets du CISIRH, au sein d’un Groupement (Eurogroup, MC2I, Spinpart) – CISIRH

- Appui au pilotage du programme de modernisation du système d’information emplois et ressources humaines, en mode agile à l’échelle (SAFe) – Ministère de l’Education Nationale



Types d'intervention : Pilotage de projets / Conduite du changement / Coordination MOA / Optimisation et dématérialisation de processus / Transformation Agile



Compétences métier et fonctionnelles : GRH public / SIRH / SIP / I2P & P2P / Back office Assurance / Démarches Agile



Compétences domaines : Secteur public / Assurance / Industrie / Enseignement / Banque



Compétences outils :

- SI : HR Access / SAP module FI

- Décisionnel : SAP BO

- Ticketing : Mantis Bug Tracker, HP Quality Center

- ECM : FileNet, ReadSoft

- Collaboratifs : Quickr, Wimi, SameTime, JIRA, Confluence, Slack, Mcft Teams, Office365



Mes compétences :

Gestion de projet

Assistance maîtrise d'ouvrage

SIRH

GED

Conduite du changement

Organisation

Pilotage d'équipe

Transformation SI

Conseil en management

Business Transformation

Agile Scrum

Agile

Conseil en organisation

Lean Startup