Benjamin IMBERT

« Soutenir l'organisation, la performance et la stratégie d'entreprise par un SI efficient, adopté par les utilisateurs, sécurisé et résolument tourné vers le digital »



Lors de mes dernières expériences, j'ai travaillé sur la transformation digitale d'entreprise, en accompagnant et agissant avec la direction générale et les directions métier. Mes moteurs de motivation sont le challenge, la recherche de performance et d'amélioration continue collective, la découverte de nouveaux univers, et les relations de partenariat avec les métiers.



Ce qui fait ma particularité :

- Contextes de transformation d'entreprise sur les volets méthodologiques, organisationnels et technologiques, notamment sur des sujets de refonte de SI

- Connaissances multisectorielles : média, sport, tourisme, e-commerce, public

- Évolution de carrière aussi bien en consulting qu'en interne

- Pilotage et maitrise des phases de projet : Think, Design, Build, Run

- Issu du monde applicatif web, des études et du développement

- Expertise autour de la plateforme Microsoft Office 365