Benjamin KLEIN

En poste en tant que Contrôleur de Gestion et Responsable du Service Administratif à la Division Outillage de LISI AUTOMOTIVE depuis juillet 2016, j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier au plus proche du terrain. Évoluer au sein d'un site à taille humaine et ayant une place particulière au sein de la division est une véritable opportunité. Maillon essentiel du process global de production, Lure représente indéniablement la spécialisation, l’expertise et la précision.



