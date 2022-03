Benjamin LUCAS-LECLIN

Manager avec quinze ans d'expérience dans le domaine de l'instrumentation scientifique, industrielle et télécom. Expériences variées de gestion de projets multidisciplinaires, direction d'équipes de développement et industrialisation, et dernièrement directeur de la filiale française de conception et fabrication du groupe japonais Anritsu.



Responsable de la rentabilité du site, promotion de nos produits auprès des bureaux de vente, établissement de la stratégie produit, gestion industrielle et ressources humaines.



Compétences :

Conduite du changement, Gestion de société (finance, RH, droit social, stratégie, IT), Gestion d'équipes pluridisciplinaires, Politique d'innovation, Industrialisation de produits complexes



Mes compétences :

innovation

instrumentation

manager

gestion

laser