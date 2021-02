Benjamin MONTFORT

Responsable de projets de création de réseau de chaleur, de construction de chaufferie bois, de rénovation de chaufferie gaz et/ou de centrale de cogénération, ...



En charge du respect des délais, du budget, des performances et de la sécurité des installations.



Principales missions:

- pilotage et réalisation de démarches administratives, négociation et suivi de la maîtrise d'oeuvre, commandes et marchés travaux

- suivi des travaux de construction jusqu'à la mise en service, réception des ouvrages et transfert à l'exploitation



Mes compétences :

Energétique

Energie

Énergies renouvelables

Maîtrise de l'énergie

Photovoltaïque

Solaire

Solaire photovoltaïque

Thermique Énergétique