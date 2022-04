Cyril KERGADALLAN

Le Sport a toujours était une passion. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vivre de cette passion en travaillant dans l'industrie sportive, et tout particulièrement dans la conception et le dévelopement d'articles de sports. Dans le futur, mon ambition est d'évoluer vers le métier de Chef de Produit afin de construire mes propres gammes et de partager ma vision du sport.



Je suis aujourd'hui spécialisé sur les produits textiles de sports d'hiver et tout particulièrement sur la ganterie.



Etre innovant sur mes produits me motive au quotidien and permitted be to get the Innovation Textile Manager mission in my brand.



Partager avec mon équipe mes compétences et connaissances aquises lors de mes postes d'ingénieur technologies, de responsable de production et d'ingénieur produit m'est également une préocupation quotidienne.



Enfin j'ai une bonne connaissance de la culture et des méthodes de travail asiatiques pour avoir travailler 18 mois au Vietname et au Laos, effectuer régulièrement des déplacements au Vietnam, en Chine, en Indonésie et au Sri Lanka et également avoir visité la Thailande, Hong Kong et le Myanmar.



Aperçu de mon travail depuis mon entrée dans la vie active:



