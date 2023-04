Solène PELLEAU

Le cursus que j'ai suivi a Polytech’Nantes m'a permis d'acquérir de solides connaissances dans le domaine de l'élaboration, la mise en forme et la caractérisation des matériaux ( IR, RAMAN, MEB, ATG, DSC, DMA, DRX, UV-Visible...). Grâce à l'année de césure que j'ai effectuée et mon stage de fin d'étude j'ai pu développer des compétences en corrosion et en revêtements de pipelines ainsi qu’en vieillissement en eau de mer de ces revêtements polymères.



Le fait de partir en année de césure dans un laboratoire universitaire aux Etats-Unis m'a beaucoup apporté. Cela m'a ainsi permis de travailler avec de grandes entreprises du secteur pétrolier sur des projets très concrets et à grands enjeux financiers. Cela, couplé à mon stage en Australie en deuxième année et mon stage de fin d’études à Ifremer, m'a beaucoup apporté au niveau de l'autonomie, la confiance en soi et la capacité à s'adapter très vite à de nouvelles situations et de nouveaux environnements.



Ces deux expériences à l'étranger m'ont aussi permis d'améliorer mon niveau d'anglais. J'ai, en effet, pu développer les compétences nécessaires pour tenir une longue conversation, écrire des rapports et effectuer des présentations en anglais.



Mes compétences :

Corrosion

Comsol

Solidworks

Recherche et Développement

Polymères

Résistance des matériaux

Matériaux

Mécanique

Autocad