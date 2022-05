Vincent COHENDET

Travaillant depuis plus de 20 ans dans le secteur de l'Energie, j'ai développé au fil de mes expériences professionnelles des compétences en :

- Commerce et développement commercial

- Gestion de Centre de profit

- Management d'équipes commerciales et opérationnelles

- Connaissances clients (Promotion immobilière, Bureaux d'études fluides, Exploitants, Industriels, Collectivités locales, Installateurs CVC...)

- Techniques (Produits HVAC, Réseaux urbains, Travaux...)

- Gestion de projets

- Efficacité énergétique



Mes compétences :

Management d'equipes commerciales

Gestion et developpement d'un portefeuille client