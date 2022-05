Romain LACROZE

Soudure Poly-Plastique & Inox Industrie est une usine de fabrication de produits en plastique (PEHD, PVC, PP) et inox. Notre gamme est adapté aux marché professionnel du traitement de l'eau et plus particulièrement à ceux de la piscine publique et centre aquatique, de l'aquaculture, des aquariums et des eaux industrielles.



Nous réalisons sur mesure des préfiltres pour la protection des pompes, des collecteurs pour la répartition de l'eau, des bacs tampons pour le stockage d'eau ou de produits chimiques, des batteries de vannes, des réseaux préfabriqués, des réacteurs UV ou déchloraminateurs, des grilles de fonds inox...et tout autre produit sur mesure.



SPPI INDUSTRIE lance sa gamme de jeux d eau de piscine en inox. Nous contacter pour en savoir plus!





SPPI INDUSTRIE est maintenant membre du SIET http://www.siet-info.com



