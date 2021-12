11 années d'expériences en tant qu'ingénieur mécanique R&D.

Expertise en innovation sur les moteurs à combustion interne et électrique



(Pilotage et gestion de projet, Encadrement de prestataires et de techniciens, Innovant et dépôt de brevets, Rigueur, sérieux et prise de decision, Expériences pluridisciplinaires, Adaptabilité aux services et aux environnements)



Mes compétences :

AMESim

Adobe Photoshop

MATLAB

Catia

Microsoft Project

Microsoft Office