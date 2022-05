Romain JOUHAUD

Ma formation à l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) me permet d’offrir des qualités à la fois techniques et pratiques, facilitant le travail sur le terrain et avec les clients. La mise au point d’un moteur Shell Eco Marathon dans l’entreprise D2T m’a offert l’opportunité d’avoir une première expérience sur banc moteur, mais aussi de m’orienter vers une spécialisation à l’IFP School dans le programme Energie et Motorisation qui m’a donné de larges connaissances en matière de motorisation. Cette dernière formation se déroulant en alternance, j’ai pu apporter ma participation à un projet de mise au point moteur dans l’entreprise Continental Automotive. Ces expériences me permettent d’exprimer et de faire partager ma passion au quotidien. N’ayant pas attendu d’être ingénieur pour m’adonner à cette passion, j’ai pu restaurer divers véhicules anciens dotés de mécaniques très intéressantes et non moins formatrices de par leur simplicité.



Mes compétences :

motorisation

Mécanique

ingénieur

conception